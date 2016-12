Tourismus wird angekurbelt

Die Urlaubsregion Osterzgebirge blickt über den Tellerrand: Am 1. Dezember besuchten etwa 50 Tourismusfachleute aus dem Nationalpark Böhmische Schweiz die Stadt Dippoldiswalde. Wie der Tourismusverband Erzgebirge informiert, ging es um einen Austausch über touristische Strukturen und Angebote. Deshalb wurde den Gästen als Erstes gezeigt, was die Region zu bieten hat.

Nach einer Fahrt mit der Weißeritztalbahn ging es in die Weihnachtsausstellung im Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum. Danach führte die Gäste ein Abstecher an die Talsperre Malter. Auf dem Programm stand außerdem ein Gespräch mit Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler), der die Tourismusfachleute im Rathaus empfing. An der Runde nahm auch der Tourismusverband Erzgebirge teil.

In Dippoldiswalde ist der Tourismus noch ein zartes Pflänzchen. Das wächst und gedeiht aber zusehends. So gab es nach Einschätzung von Tourismusverbandschefin Veronika Hiebl im ersten Halbjahr einen „Wahnsinnszuwachs“. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 33 Prozent, die der Gäste um 13 Prozent. (SZ/ks)

