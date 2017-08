Tourismus-Werbung geht ins Geld Die Übernachtungszahlen steigen, auch dank Dresdner Hilfe. Doch in Riesa und den Elbweindörfern gibt es Kritik.

Möchten gemeinsam mehr Touristen nach Dresden und ins Elbland holen: Radebeuls OB und Elblandtourismus-Chef Bert Wendsche präsentiert mit der Chefin der Dresden Marketing GmbH Bettina Bunge im Frühjahr die neue Marke. Doch erfolgreiche Werbung kostet Geld und auch die Zentralisierung in Dresden passt einigen Mitgliedern am Rand nicht. © Peter Anderson

Der Tourismusverband Sächsisches Elbland beginnt, am Rand zu bröckeln. Riesa wird zum Jahresende austreten. Hauptgrund ist der finanzielle Aspekt, wie die Leiterin der Riesa-Information Heike Kandel sagt: „Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich für uns ab 2018 von einigen Hundert Euro auf knapp 20 000 Euro.“ Das sei nicht bezahlbar, so Kandel. Betrieben wird die Riesaer Touristeninformation vom Handels- und Gewerbeverein Riesa (HGV). Die Einnahmen, die der Verein durch den Verkauf von Tickets und Souvenirs erzielt, decken die Ausgaben bei Weitem nicht. Die Riesa-Info ist daher massiv auf Förderung aus dem Rathaus angewiesen. Doch auch die Stadt kann den Verein wegen der angespannten Haushaltslage nicht kostendeckend fördern.

„Ich habe beim Verband angefragt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, Riesa finanziell entgegen zu kommen. Aber es hieß ganz strikt: nein“, so Heike Kandel. Den Schaden hält Riesas Tourismuschefin für überschaubar. „Riesa wird im Verband sowieso sehr stiefkindlich behandelt. Auf Messen werden immer nur die Leuchttürme des Elblandes wie Schloss Moritzburg abgebildet“, erklärt Heike Kandel. Wenn sie bei Verbandstreffen Riesa eingebracht habe, etwa mit der Teigwaren-Fabrik, hätten Vertreter anderer Städte oder Kultureinrichtungen nur mit den Augen gerollt.

Das Geld, das die Riesa-Info durch den Verbandsaustritt spart, möchte Kandel nutzen, um auf eigene Faust für die Sportstadt zu werben – und um neue Allianzen zu schmieden. „Wir haben bereits Gespräche mit Vertretern des Elbe-Röder-Dreiecks und der Lommatzscher Pflege geführt“, erzählt Kandel. Sie könne sich etwa vorstellen, in Radwegekarten und geführte Ausflüge zu investieren.

In den Elbweindörfern ist dagegen noch nicht klar, wie man sich künftig vermarkten wird. Denn auch der dortige Tourismusverein sieht sich aufgrund der neuen Beitragsordnung zum Austritt gezwungen, erklärt die Vorsitzende Katharina Lai. Statt 300 wären nun mehr als 3 000 Euro fällig. „Das können wir uns einfach nicht leisten“, so Katharina Lai. Dass die bisher gute Zusammenarbeit mit dem Elbland auf diese Weise endet, sei für sie „erschreckend und enttäuschend.“

Die neue Beitragsordnung, die im Frühjahr von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, ist gerecht, verteidigt dagegen die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland Sindy Vogel das neue Modell. Denn bisher zahlten Zweckverbände und Vereine im Vergleich zu den Kommunen nur einen kleinen Beitrag auf Basis der Anzahl ihrer Mitglieder.

Künftig sollen sie nun auf Grundlage der Einwohnerzahl zur Kasse gebeten werden, wenn die Kommunen, die sie vertreten, nicht selbst Mitglied sind. Und für den Bereich der Elbweindörfer zum Beispiel sei zwar die Gemeinde Nünchritz Mitglied, Hirschstein und Diera-Zehren aber nicht.

Links zum Thema Teure Werbung nur für große Ziele

Offen ist derzeit, ob Riesa und die Elbweindörfer die einzigen beiden Aussteiger bleiben oder weitere Mitglieder aus den Randgebieten dem Sächsischen Elbland den Rücken kehren. Das Torgauer Rathaus hat angekündigt, am Dienstag auf entsprechende SZ-Nachfragen antworten zu wollen. Als Alternative bietet sich für die Stadt die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) an. Diese wirbt offensiv für sich und verspricht, Torgau aktiv zu vermarkten.

Sindy Vogel verweist unterdessen auf erste Erfolge der verstärkten Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt. Seit dem Frühjahr hat die Dresden Marketing GmbH das Marketing für den Verband übernommen. Auch in Vertrieb und Service soll künftig mehr kooperiert werden. Sindy Vogel spricht von beispielhaften Erfolgen wie den Auftritten bei der ITB, beim Hafengeburtstag in Hamburg oder der größten Busreisetourismus-Messe in Köln. Die Zahl der Presse- und Fachbesucherreisen habe sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. In den USA konnte mit dem Jubiläum „25 Jahre Sächsische Weinstraße“ viel Aufmerksamkeit auf das Elbtal gezogen werden. Ohne den Magneten Dresden hätte der Verband diese Effekte nicht erzielen können. Für den Herbst sind mehrere Kampagnen mit Kino-Spots und Roadshow in Polen geplant.

Zufall oder erster Achtungserfolg: Die Übernachtungszahlen für die ersten sechs Monaten 2017 weisen nach einer längeren Phase der Stagnation und des Rückgangs erstmals wieder nach oben. Alle Unterkünfte zusammengenommen haben sie auf knapp 615 000 zugelegt. Das entspricht einem Plus im Jahresvergleich von knapp drei Prozent.

zur Startseite