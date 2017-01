Touri-Info jetzt im Bahnhof Seit Donnerstag haben Besucher von Weißwasser eine neue Anlaufstelle. Dort gibt es aktuell aber noch Startschwierigkeiten.

Das Bahnhofsgebäude in Weißwasser mit Bahnhofsvorplatz © André Schulze

Die Tourismusinformation Weißwasser ist aus den Räumen in der Schmiedestraße ausgezogen und bietet ihre Dienstleistungen ab sofort im Bahnhofsgebäude an. Dort teilt sie sich die neuen Räumlichkeiten mit dem DB-Servicecenter. Darüber informiert der Vorsitzende des Stadtvereins Frank Schwarzkopf. Der Verein ist Betreiber beider Einrichtungen. Am neuen Standort sind alle bisherigen Angebote weiter zu haben. Außerdem könne sich jeder Interessent am Info-Terminal über die vielfältigen Möglichkeiten in Weißwasser und dem Umland einen Überblick verschaffen. Weitere ergänzende Angebote könne man sich von den Mitarbeitern der Tourismusinformation erläutern lassen.

Das Bezahlen mit EC-Karte sei aktuell allerdings noch nicht möglich, erklärt Frank Schwarzkopf. Sobald der Abstimmungsprozess zwischen der Deutschen Bahn und der Telekom von Erfolg gekrönt sei, ändere sich das aber. Ab dann werde die Tourismusinformation auch unter der Festnetznummer 03576 2171117 erreichbar sein. (bb)

Aktuell ist die Tourismusinformation Weißwasser telefonisch unter 0152 08558181 und per E-Mail unter touristinfo(at)stadtverein-weisswaser.de zu erreichen.

