Touri-Info am Boxberger Ufer ist Spitze Auszeichnung für den Bärwalder See: Am Donnerstag wurde an der Tourist-Info des Boxberger Ufers das begehrte i-Siegel angebracht.

Maskottchen Bärta, Bürgermeister Achim Junker und Landtagspräsident Matthias Rößler als Vorsitzender des Landestourismusverbands hatten gut lachen. Am Donnerstag wurde die Tourist-Info am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees mit dem i-Siegel ausgezeichnet. Es ist das Symbol für besonders hohe Gastfreundschaft. Dabei hat die Anlaufstelle für alle Touristen auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet.

