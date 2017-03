Totschlag-Prozess nach mehr als zweieinhalb Jahren Ein 23-Jähriger soll immer wieder auf einen leblos am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Es ist Alltag in der Dresdner Justiz, viele Angeklagte stehen häufig erst Jahre nach der Tat vor Gericht. Strafverfahren werden aber mit der Dauer ihrer Liegezeit nicht besser. Am Dienstag hat wieder ein solcher Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Dresden begonnen. Ein 23-jähriger Deutscher ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt – schwerwiegende Vorwürfe für einen jungen Mann. Seine letzte Tat soll demnach am 9. August 2014 stattgefunden haben, die Anklage ist vom 4. Mai 2015.

Daniel W., heute Auszubildender, soll im August 2014 einen stark betrunkenen Mann am Grunaer Brunnen übel zugerichtet haben. Laut Anklage habe er den 31-Jährigen schon mit dem ersten Fausthieb bewusstlos geschlagen. Dann soll er immer wieder gegen den Kopf und in das Gesicht des leblos am Boden liegenden Mannes getreten und den Tod des Mannes in Kauf genommen haben. Zwei Zeugen, die sich einmischten, habe er auch geschlagen. Weiter habe W. im November 2013 mit zwei anderen vor der Disko Reithalle in der Werner-Hartmann-Straße einen Mann verprügelt. Auch dort wurde ein Mann, der dem Opfer helfen wollte, attackiert.

Die Anklage stammt von der für die Verfolgung politischer Straftaten zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft. Zumindest W.s Komplizen sollen zu einer kriminellen Bande namens „Faust des Ostens“ (FdO) gehören. Die FdO, darunter viele gewaltbereite Hooligans, hatte sich am 20. April 2010 gegründet und jahrelang Straftaten begangen – Gewalttaten, Diebstähle, Angriffe auf Polizisten. Auch Sachbeschädigungen am Dynamo-Stadion in sechsstelliger Höhe werden der rechtsextremen Gruppe zugerechnet. Eine Anklage gegen die fünf mutmaßlichen Anführer liegt seit Sommer 2012 vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts. Passiert ist auch dort bislang nichts, weil niemand in Haft sitzt – da schließt sich der Kreis.

Auf Antrag von Verteidigerin Ines Kilian hat die Jugendkammer die Öffentlichkeit während W.s Aussage ausgeschlossen. Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel begründete das mit „schutzwürdigen Interessen“ W‘s. Der Angeklagte kann mit einer Jungendstrafe auf Bewährung rechnen. Die Tat am Brunnen muss W. gestanden haben, denn er entschuldigte sich danach bei dem Geschädigten. Der Ausschluss der Öffentlichkeit könnte auch einen weiteren Grund haben. Erst vor einer Woche wurde W. am Amtsgericht Dresden zu einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatzeit: März 2016. Der Prozess wird fortgesetzt.

