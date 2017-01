Totschläger oder Opfer? Ein Marokkaner soll einen Landsmann mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer ist verschwunden.

Der 38-jährige Marokkaner (Mitte) bestreitet, am 7. Juli mit einem Küchenmesser einen Landsmann verletzt zu haben. © Haertelpress

Mitten in der Nacht ist am 7. Juli des vergangenen Jahres ein Streit in der Asylbewerberunterkunft an der Mastener Straße in Döbeln eskaliert. Die Bilanz: ein kaputtes Fenster und ein verletzter Mann. Ein 38-jähriger Marokkaner soll mit einem Küchenmesser auf einen damals 37-jährigen Landsmann losgegangen sein. Die Wunde in dessen Brust, in unmittelbarer Nähe zum Herzen: zwei Zentimeter lang und ein Zentimeter tief. Der Mann überlebte, musste aber im Krankenhaus behandelt werden.

Am Mittwoch hat am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen den Mann begonnen, dem zu Last gelegt wird, den Geschädigten verwundet zu haben. Mit einer 15 Zentimeter langen Klinge soll der Angeklagte auf sein Opfer eingestochen haben. Doch der Tatverdächtige streitet alles ab.

„Ich habe ihn nicht verletzt“, sagte der Mann, der freiberuflicher Musiker ist. Er sei am Tatabend allein in seinem Zimmer gewesen und habe keine Auseinandersetzung mit dem Opfer gehabt. „Ich habe nichts gegen ihn. Kenne ihn kaum“, sagte der Asylbewerber, der zurzeit in der JVA Zwickau in Untersuchungshaft sitzt. Stattdessen sei er selbst das Opfer. Die Gruppe um den Verletzten habe sich gegen ihn verschworen. Er habe sich von dem Mann und vor allem von dessen Freund bedroht gefühlt. Zweimal seien diese in jener Nacht in sein Zimmer gekommen. Beim zweiten Mal mit einer Bierflasche und einem versteckten Messer. Da habe er die Flucht durchs Fenster ergriffen. „Ich habe im Erdgeschoss gewohnt“, so der Angeklagte. Draußen habe er auf die Polizei gewartet, die ihn beschützen sollte.

Zuvor gab es offenbar eine lautstarke Auseinandersetzung auf dem Flur der Unterkunft. Wer genau dabei mit wem über welches Thema gestritten hat, blieb am ersten Verhandlungstag unklar. Sowohl der Angeklagte als auch die gehörten Zeugen machten dazu verschiedene Angaben. Laut dem Marokkaner habe es zwischen dem Geschädigten und einem Freund Streit gegeben, laut einem Zeugen hätten sich das Opfer und der Angeklagte gestritten. Dabei sei es schließlich auch zu der Messerattacke gekommen.

Die Aussage eines Freundes des Angeklagten sorgt für noch mehr Unklarheiten. Dem Freund zufolge, der selbst in Untersuchungshaft in der JVA Dresden sitzt, habe der Angeklagte den Abend nicht allein verbracht. Dem 23-Jährigen nach sei er bei ihm gewesen und habe ihn auch davon abgehalten, nach einer Auseinandersetzung mit dem Opfer zurück auf den Flur zu gehen. Zwischen dem Opfer und dem Angeklagten sei es zudem zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das Opfer hätte den Marokkaner an den Hals gegriffen.

Der Fall ist vertrackt. Das Opfer selbst kann in dem Prozess nicht aussagen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, obwohl er in Deutschland registriert ist. Ebenso verhält es sich mit zwei weiteren, an dem Fall beteiligten Personen. Hinzu kommt, dass sowohl der Angeklagte als auch das Opfer an diesem Abend offenbar stark alkoholisiert gewesen sind. Der Tatverdächtige gab zudem zu, Haschisch konsumiert zu haben.

Belastend für den Angeklagten ist jedoch, dass die Tatwaffe in seinem Zimmer gefunden wurde. Und zwar versteckt in einem Kabelschacht. Nur durch Zufall war ein Polizeibeamter bei der Wohnungsdurchsuchung darauf gestoßen. Der Marokkaner behauptete, das Messer in der Tatnacht vor dem Fenster gefunden zu haben. „Ich habe nicht gewusst, dass es eine Tatwaffe war“, sagte der Mann. Der ungewöhnliche Aufbewahrungsort in dem Kabelschacht sei kein Versteck, sondern ein praktischer Platz für die Messer.

Noch in der Nacht war es Polizei und Wachschutz nicht möglich, die Beteiligten zu befragen. Es fehlte an Sprachkenntnissen. Die Befragung begann erst am nächsten Tag. Dem Wachschutz gelang es, den ersten Streit in der Nacht zu beenden. Eine halbe Stunde später gab es erneut Lärm. Bei diesem Streit kam es zu der Verwundung. Daraufhin rief das Wachpersonal Rettungswagen und Polizei.

Die Verhandlung wird am 25. Januar fortgesetzt. Dabei sollen die Ergebnisse der DNA-Auswertung vorgestellt werden. Zudem sollen bis dahin zwei wichtige Zeugen und das Opfer ausfindig gemacht werden.

zur Startseite