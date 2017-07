Totes Wildschwein im Wohngebiet entsorgt Die stinkenden Überreste wurden auf einem Parkplatz in Döbeln Nord abgelegt. Aber wo stammen sie her?

Die Reste eines Wildschweins wurden in einem Müllsack auf einem Parkplatz in Döbeln Nord entsorgt. © Jens Hoyer

Der Inhalt des blauen Müllsacks war ekelerregend. Schwärme von Fliegen schwirrten um die abgezogene Haut eines Wildschweins. Knochen und die abgetrennten Läufe des Tiers waren auf einigen Quadratmetern verteilt. Unbekannte hatten den Sack an einem Müllcontainerplatz auf dem Parkplatz an der Riesaer Straße in Döbeln Nord abgelegt. Wahrscheinlich hatten Tiere den Sack aufgerissen und den Inhalt verteilt.

„Das ist eine riesengroße Sauerei“, schimpfte Frank Wolfram, Jagdpächter in dem Gebiet. Weil er für die toten Wildtiere in seinem Bereich zuständig ist, musste er den zerlegten Kadaver wegräumen. „Es handelte sich um die Schwarte und die Knochen eines Wildschweins. Irgendjemand hat es zerlegt und die Überreste dann entsorgt. Ein Jäger war das nicht, dafür lege ich meine Hand ins Feuer“, sagte Wolfram.

Aber jeder könne ein Wildschwein von einem Jäger kaufen. „Vielleicht hat es auch einer aus Polen oder Tschechien mitgebracht“, vermutet er. Die dritte Variante: Wilddieberei. „Wir haben zwar noch keinen erwischt. Aber man hört immer mal Schüsse, wenn keiner zur Jagd draußen war“, so Wolfram. Jäger dürfen keine Nachsichtgeräte für die Jagd verwenden. Wilddiebe haben diese Möglichkeit.

Wolfram hat die halb zerfallene Haut, in der die Maden wimmelten, und die Knochen mitgenommen. „Das wird fachgerecht vergraben.“

