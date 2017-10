Toter zweifelsfrei identifiziert Die Polizei ist sich sicher, wer der Mann war, der in Weißwasser von einem Zug erfasst wurde. Wie das Unglück geschah, ist allerdings noch nicht hinreichend geklärt.

Symbolbild: Am vergangenen Donnerstagnachmittag hatte ein Triebzug, der in Richtung Cottbus fuhr, in Weißwasser einen Mann erfasst und getötet. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Bei dem Mann, der am vergangenen Donnerstag ganz in der Nähe des Bahnübergangs Halbendorfer Weg in Weißwasser von einem Zug erfasst wurde, handelt es sich um einen 29-Jährigen aus der Region. Die Polizei hatte bereits einen Tag nach dem Unglück mitgeteilt, dass vieles daraufhin deute, dass es sich bei dem Opfer um besagten 29-Jährigen handelt. Inzwischen haben sich die Anhaltspunkte zur Gewissheit verdichtet. Woher der Mann genau stammt und um wen es sich dabei handelt, wollte die Polizei wegen der andauernden Ermittlungen und aus Datenschutzgründen nicht öffentlich machen.

Am späten Donnerstagnachmittag hatte ein Triebzug, der in Richtung Cottbus fuhr, den Mann, der an der eingleisigen Strecke zu Fuß unterwegs war, erfasst. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er daran noch vor Ort verstarb. Die etwa 20 Reisenden an Bord des Triebwagens blieben den ersten Angaben zufolge unverletzt. Der 45 Jahre alte Triebzugführer wurde vor Ort psychologisch betreut.

Offen ist bislang die Frage, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Handelt es sich dabei tatsächlich um einen Unfall oder hat der Mann die Kollision mit dem Zug provoziert? Laut Thomas Bretschneider von der Polizeidirektion Görlitz können die Ermittler Selbstmord als Ursache für das Unglück nicht komplett ausschließen. Eine strafbare Handlung oder ein Einwirken Dritter sei jedoch nicht zu erkennen, so Bretschneider. Die Ermittlungen dauern an. Gemeinsam mit der Kriminalpolizei arbeiten auch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf an dem Fall. (SZ/sdt)

