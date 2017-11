Toter Wolf in der Dresdner Heide Eine Wölfin mit nur drei Pfoten kam am Mittwochmorgen bei einem Unfall in der Nähe von Radeberg ums Leben.

Bei einem Unfall in der Nähe von Radeberg wurde ein Wolf getötet. © Sachsenforst

Bei einem Unfall in der Dresdner Heide zwischen Radeberg und der Landeshauptstadt ist am Mittwoch ein Wolf getötet worden. Ein Auto stieß im morgendlichen Berufsverkehr mit dem Tier zusammen.

Dass ab und an ein Wolf auch in der belebten Dresdner Heide auftaucht, war bereits bekannt. Allerdings ist das Umfeld in der stark von Spaziergängern, Radfahrern und Pilzsuchern genutzten Waldgebiet zwischen Radeberg und Dresden eigentlich zu unruhig, als dass sich ein Wolf hier für länger niederlassen würde. Eine Wölfin war wohl dennoch in den vergangenen Wochen regelmäßig hier. Ihr fehlte eine Pfote, sodass sie offenbar Probleme beim Jagen hatte. Womöglich spekulierte sie deshalb auf bei Unfällen an der viel befahrenen Radeberger Landstraße getötete Tiere als Futter. Das wurde ihr nun selbst zum Verhängnis, berichtet der zuständige Sachsenforst-Chef Heiko Müller. (SZ/JF)

