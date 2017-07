Toter vom Übungsplatz war Weltkriegs-Soldat Der Knochenfund an der B 115 ist aufgeklärt. Archäologen fanden beim Skelett auch den Ehering des Mannes.

Archäologin Dr. Patricia van der Burgt, Hauptmann Ivo Graf und zwei Kriminaltechniker suchen am Truppenübungsplatz nach Hinweisen auf die Identität des Toten. © Polizei

Die gemeinsame kriminaltechnische Arbeit von Polizei, Bundeswehr und Archäologen hat zum Erfolg geführt: Der Knochenfund auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ist aufgeklärt. Das teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Freitagnachmittag mit.

Am vergangenen Donnerstag, den 6. Juli, waren am Rande des Übungsplatzes Reste eines Schädels und Knochen gefunden worden (SZ berichtete). Die Bundeswehr habe den Vorfall jedoch erst am 10. Juli der Polizei gemeldet, berichtet Knaup. Daraufhin waren am Mittwoch und Donnerstag Kriminaltechniker der Polizeidirektion Görlitz gemeinsam mit Mitarbeitern des Landesamtes für Archäologie und Soldaten der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz im Einsatz.

Die Experten untersuchten den Fundort der Knochen, welche ein Mitarbeiter der militärischen Liegenschaft in einem Waldstück unweit der B 115 entdeckt hatte. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Schädels und der Skelettstücke hatte zwischenzeitlich ergeben, dass diese menschlichen Ursprungs waren. „Es handelte sich um die sterblichen Überreste eines Mannes, der offenbar schon mehrere Jahrzehnte im Sand des Truppenübungsplatzes gelegen haben könnte“, sagte der Polizeisprecher.

Bei der, so Knaup, akribischen Suche am Fundort wurden weitere Knochenstücke gefunden, die in Summe ein beinahe vollständiges menschliches Skelett ergaben. Die Rekonstruktion des Skeletts habe aussagekräftige Hinweise darauf gegeben, dass es sich bei dem Verstorbenen mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen während des Zweiten Weltkriegs gefallenen deutschen Soldaten handelt, erläuterte Knaup.

Ein Detail aus dem Leben des Gefundenen trat dabei auch zutage: Er hatte im Juni 1924 geheiratet – das verriet ein goldener Ehering am Fundort. Auch wurden Gewehrmunition und Überreste militärischer Ausrüstungsgegenstände, jedoch keine Erkennungsmarke, gefunden.

Nach dem Abschluss der Spurensuche übergaben die Kriminalisten die Knochen und Fundstücke an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, welcher nun für eine angemessene Bestattung des noch unbekannten Verstorbenen sorgen wird. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien abgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion in Görlitz.

