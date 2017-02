Toter Vogel in Seifersdorf geborgen Das Tier wird inzwischen in Dresden untersucht. Es besteht der Verdacht der Vogelgrippe.

Muss auch bei Seifersdorf ein Sperrbezirk eingerichtet werden? © dpa

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Wochenende einen toten Vogel in Seifersdorf geborgen. Nach Angaben der Wehr wurde das Tier an das Landratsamt Bautzen übergeben. Wie das Landratsamt mitteilt, ist der Vogel inzwischen in die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) in Dresden gebracht worden. Grund ist der Verdacht auf Vogelgrippe. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist noch offen, sagte Gernot Schweitzer vom Landratsamt. (szo)

