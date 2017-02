Toter Vogel auf dem Gondelteich Eine Oberschülerin hatte die Möwe entdeckt und per Facebook um Hilfe gebeten.

Hat Großenhain einen Vogelgrippe-Fall? Das fragen sich zurzeit besorgte Bürger. Im Internet hatte am Donnerstagnachmittag eine Schülerin der 2. Oberschule Am Schacht mitgeteilt, dass sie einen Vogel auf dem Gondelteich liegen sieht. Wahrscheinlich beobachtete das Mädchen das Tier aus sicherer Entfernung. Sie fragte per Facebook nach, wie sie dem Vogel helfen könne. Denn zu diesem Zeitpunkt lebte er noch.

Schnell wurde klar, dass es sich nicht um einen schlechten Scherz handelt. Denn auch andere Großenhainer bestätigten den Fall und benachrichtigten das Großenhainer Ordnungsamt. Unterdessen war der Vogel – es soll sich um eine Möwe handeln – verstorben. Später soll die Feuerwehr den Kadaver eingesammelt haben.

Das bestätigt Stadtwehrleiter Maik Häßlich. Die tote Möwe sei dem Bereitschaftsdienst des Großenhainer Bauhofs übergeben worden. Bisher ist nicht bestätigt, ob das Tier an der Vogelgrippe gestorben ist. Weder im Rathaus noch im Veterinäramt des Landkreises Meißen war am Freitagnachmittag Auskunft zu erfahren.

zur Startseite