Toter Schwan im Großen Garten Die Vogelgrippe erreicht das Dresdner Zentrum. Deshalb wird das Beobachtungsgebiet auch im Landkreis ausgeweitet.

© Symbolfoto: dpa

Seit Jahresbeginn wurde in Dresden bei sechs toten Tieren das derzeit grassierende Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen. Zuletzt war dies am Mittwoch dieser Woche bei einer Graugans in Dresden-Blasewitz der Fall und bei einem tot aufgefundenen Schwan am Carolasee im Großen Garten der Landeshauptstadt. Das teilen das Dresdner Rathaus und das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit.

Für den Landkreis ergeben sich daraus ganz konkrete Folgen, wie Amtstierärztin Benita Plischke informiert. „Wegen der unterschiedlichen Fundorte wurde das gesamte Dresdner Stadtgebiet als Sperrbezirk ausgewiesen“, so Plischke. Deshalb müsse nun auch das bestehende Beobachtungsgebiet im Landkreis erweitert werden. Wilsdruff, Freital und Bannewitz sind voll betroffen, Tharandt nur marginal. Neu hinzukommen nach den jüngsten Funden Rabenaus Ortsteil Obernaundorf, Possendorf, Wilmsdorf, Börnchen und Kreischa. In der Region Pirna gelten ab sofort Heidenau, Dohnas Ortsteile Röhrsdorf, Gorknitz und Sürßen sowie die Pirnaer Stadtteile Birkwitz und Graupa als Beobachtungsgebiet.

Im Beobachtungsgebiet dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen, sondern müssen an der Leine geführt werden. Geflügelhalter dürfen ihre Tiere nur in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung halten. Die sachsenweite Stallpflicht bleibt weiterhin ausnahmslos bestehen. Geflügelausstellungen bleiben bis auf Widerruf untersagt. Federwild darf nur mit einer behördlichen Genehmigung gejagt werden. Eine Gefahr für den Menschen bestehe derzeit nicht, auch nicht beim Verzehr von Geflügelfleisch. Im Landkreis selbst wurden seit Ende Dezember keine toten Wildvögel mehr gefunden.

