Toter Rehbock wurde angefahren Das Tier, das auf einem Waldweg gefunden worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Doch am Hals gibt’s Bisswunden.

Der verendete Rehbock, den Spaziergänger am Freitagvormittag am Buttermilchberg gefunden hatten, war noch am Nachmittag weggeräumt worden. Das bestätigte Ralph Strehl. Er ist der Jagdpächter dieses Gebietes unweit des Meinsberger Bergs. „Der Rehbock wurde auf der Straße angefahren. Ein Hinterlauf war gebrochen“, sagte er am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Das Tier habe bereits mindestens zwei Tage auf dem Weg gelegen. Dieser ist nur etwa 20 Meter von der Straße entfernt. Vermutlich habe sich das Tier bis in den Wald geschleppt, bevor es verletzt zusammenbrach und starb.

Peter Anker, einer derjenigen, die das Tier entdeckten, ist sich sicher, dass der Rehbock von einem Wolf gerissen wurde. Die Biss- und Rissverletzungen seien typisch. Er hoffte darauf, dass Experten im Wolfsbüro in der Lausitz eingeschaltet werden (DA berichtete). Jagdpächter Strehl sagte dazu: „Dafür sehe ich keine Veranlassung. Die Bissverletzungen sind nicht typisch. Sie sind viel kleiner und stammen von einem Fuchs.“ Ralph Strehl hat den Rehbock „entsprechend der Vorschriften vergraben“.

Peter Anker hatte sich zunächst an das Ordnungsamt der Stadt gewandt. Das sei aber nicht zuständig, sagte Behördenleiter Bernd Meinel am Dienstag auf DA-Nachfrage: „Es handelt sich zwar um einen öffentlichen Wanderweg, allerdings im Forstrevier und damit ist die Angelegenheit Sache des Jagdpächters.“ (DA/sol)

zur Startseite