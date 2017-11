Toter Mann im Wald geborgen Ein 46-Jähriger hat unter einem Baum bei Reichenbach gelegen. Feuerwehr, Hubschrauber und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Umstände sind noch unklar.

Foto: / / © Feuerwehr Reichenbach

Reichenbach. Der Einsatz für die Reichenbacher und Meuselwitz/Krobnitzer Feuerwehr am Sonntag führte die Kameraden zu einer Tragödie. Gegen Mittag wurden sie über die Rettungsleitstelle zu einem Einsatz in den kleinen Ortsteil Dittmannsdorf gerufen. Im oberhalb gelegenen Waldgebiet lag eine Person unter einem Baum. „Wir konnten die Person leider nur tot bergen“, sagt Torsten Preis, Ortsfeuerwehrleiter von Reichenbach. Was genau passiert ist und ob es sich um einen Unfall gehandelt hat, kann der FFW-Leiter nicht sagen. „Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, informiert Polizeisprecherin Madeleine Urban auf Nachfrage der SZ. Bei der toten Person handele es sich um einen 46-jährigen Mann aus der Region. Die Sprecherin bestätigt, dass die Polizei in diesem Fall weiter ermittelt.

Polizei, Rettungshubschrauber, Rettungswagen waren ebenso vor Ort, wie der FFW-Seelsorger der Reichenbacher Wehr. Hinzugeholt werden musste ein Forstfachmann, der mit Hilfe von Spezialtechnik – einem Rücketraktor – den Baum entfernte. Notwendig war das wegen dem unwegsamen Gelände. Mit ihren Einsatzfahrzeugen kam die Feuerwehr nicht direkt in das Waldstück hinein. (cj)

zur Startseite