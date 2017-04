Toter ist identifiziert Es besteht weiter kein Verdacht einer Straftat. Die Polizei dankt für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der am Ostermontag im Wasserwerk in der Straße An der Zschopau im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg gefundene tote Mann identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 62-Jährigen aus der Region.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, wobei weiterhin kein Straftatverdacht ersichtlich sei, so die Polizei.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Klärung der Identität und erklärt die Öffentlichkeitsfahndung für beendet.

zur Startseite