Toter in der Weißeritz Am Donnerstagvormittag wurde ein lebloser Mann in Schmiedeberg gefunden. Es handelt es sich um einen Asylbewerber.

zurück Bild 1 von 2 weiter Polizeikräfte ermitteln vor Ort. © SZ/Herz Polizeikräfte ermitteln vor Ort.

Auch Spezialisten sind im Einsatz.

Anwohner haben in Schmiedeberg einen grausigen Fund gemacht. Gegen 10 Uhr entdeckten sie eine leblose Person in der Weißeritz. Sie verständigten die Polizei, Feuerwehr und einen Notarzt. Der konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 36-Jährigen aus einer Asylbewerberunterkunft. Der aus Indien stammende Mann hatte am Vorabend das in Sichtweite gelegene Heim verlassen und wurde seitdem vermisst. Die Einrichtung liegt in Sichtweite des Fundortes. Zu den Todesumständen konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Morduntersuchungskommission der Dresdner Polizei, die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sowie ein Rechtmediziner sind hinzugezogen worden. (szo)

