Toter im Steinbruch In Altenberg wurde am Donnerstagmittag eine Leiche gefunden. Ein Bürger hatte die Polizei gerufen.

Zur Bergung der Leiche kam die Paulsdorfer Feuerwehr mit ihrem Rettungsboot nach Altenberg. Mit Unterstützung der Altenberger Feuerwehr wurde das Boot an der steilen Wand zu Wasser gelassen. © Egbert Kamprath

Einen grausigen Fund machte die Polizei am Donnerstagmittag in einem früheren Steinbruch am Geisingberg in Altenberg. Dort trieb ein lebloser Körper auf einer der kleinen Wasserfläche.

Am Nachmittag hat die Bergung des Toten begonnen. Dazu kam die Paulsdorfer Feuerwehr mit ihrem Rettungsboot nach Altenberg. Mit Unterstützung der Altenberger Feuerwehr wurde das Boot an der steilen Wand zu Wasser gelassen.

Gegen 15.30 Uhr konnte die Leiche geborgen werden. Noch wisse man nicht, um wen es sich handele, sagte Polizeisprecher Marko Laske. Deshalb könne er derzeit keine Angaben zu Geschlecht, Alter und den Umständen des Todes machen.

Nach SZ-Informationen soll es sich um eine weibliche Leiche handeln. Die Polizei hat inzwischen einen Arzt zu Identifizierung hinzugezogen.

Den Hinweis, dass sich ein toter Mensch in Wasser befindet, hatte die Polizei am Mittag, gegen 12.40 Uhr, von einem Bürger erhalten. (SZ/mb)

