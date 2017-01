Toter im Auto ist Einheimischer Der vorige Woche leblos auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Hirschfelde gefundene 54-Jährige stammt aus einem Zittauer Ortsteil.

Auf dem Hirschfelder Kraftwerksgelände, auf dem noch die Maschinenhalle steht, fand die Polizei den Toten. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Der in der vergangenen Woche leblos in einem Auto auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Hirschfelde gefundene 54-Jährige ist Einheimischer. „Der Verstorbene wohnte in einem Zittauer Ortsteil“, teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf Anfrage mit. Zur Todesursache gibt es noch keine Erkenntnisse. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, um zweifelsfrei zu klären, ob ein Straftatsverdacht oder eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen werden kann“, so Knaup. (SZ/tm)

