Toter entdeckt Ein Spaziergänger folgt Fußspuren und macht an den Bahngleisen eine schockierende Entdeckung.

An den Bahngleisen nahe der Straße Am Albrechtsbach wurde am Donnerstagmorgen ein Toter entdeckt. © Jens Kaczmarek

Ein lebloser Mann ist am Donnerstagmorgen in Bautzen gefunden worden. Ein Spaziergänger hatte an der Straße Am Albrechtsbach eine Tasche mit verschiedenen Lebensmitteln gefunden, von der Fußspuren in Richtung der Bahngleise führten. Dort fand er dann einen Leichnam. Die Feuerwehr barg den Leichnam. Die Kriminalpolizei muss nun die näheren Umstände klären, wie der 72-jährige Bautzener zu Tode gekommen ist. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilt, fehlen Hinweise, die auf Gewalteinwirkung oder einen Unfall schließen lassen, sodass derzeit nicht von einer Straftat ausgegangen wird. (szo)

