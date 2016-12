Toter bei Wohnhausbrand Seit den Morgenstunden steht ein Haus an der Schillerstraße in Weißenberg in Flammen. Ein 86-jähriger Mann wurde tot in dem Haus gefunden.

In Weißenberg musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen zu einem Wohnhausbrand ausrücken. © Jens Kaczmarek

Ein Brand ist am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus an der Schillerstraße in Weißenberg ausgebrochen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz, wo die Meldung gegen 7.30 Uhr einging. Bei den Löscharbeiten ist die Leiche eines 86-jährigen Mannes gefunden worden. Bei dem Toten handele es sich um den einzigen Bewohner des Einfamilienhauses, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Die näheren Umstände seines Todes seien noch ungeklärt. Auch die Brandursache werde noch untersucht. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. (szo/dpa)

zur Startseite