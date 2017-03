Toter bei Unfall in Görlitz Am späten Freitagabend überschlug sich ein Honda auf der Reichenbacher Straße.

Görlitz. Der Fahrer eines Honda Jazz befuhr am Freitag kurz nach 21 Uhr die Reichenbacher Straße in Görlitz stadtauswärts. In Höhe einer Verkehrsinsel verlor der 75-Jährige plötzlich das Bewusstsein und somit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf den Gehweg befindlichen Fahrradständer, einer Säule und einem Straßenbaum. Dann überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Beifahrerin (73) blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10 000 Euro. (szo)

