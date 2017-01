Toter bei Massenkarambolage auf A1 Plötzlich ist die Autobahn spiegelglatt: Auf der A1 nördlich von Hamburg sind rund 30 Fahrzeuge aufeinander gefahren. Eine Frau stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt.

Beteiligte Unfallfahrzeuge stehen auf der Autobahn A1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe. © dpa

Hagel und Blitzeis: Bei einer Massenkarambolage von etwa 30 Fahrzeugen auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Lübeck ist eine Frau ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall auf vereister Straße schwer verletzt, neun weitere leicht, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Bei der Toten handle es sich um eine 73-Jährige aus Bremen.

26 Autos, sowie drei Sattelzüge und zwei Kleintransporter seien aufeinander gefahren. Vermutlich habe es gehagelt, und dann habe sich auf der Straße eine Eisschicht gebildet, sagte der Sprecher. Am Stauende kam es später zu einem weiteren Unfall mit zwei Autos. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt.

Auf Fotos und in Videoaufnahmen sah man auf vereister Straße eingedellte Autos mit zerborstenen Scheiben, einen quer stehenden Kleintransporter und einen Wagen, der halb unter einen Lkw gedrückt wurde. Dazwischen war überall Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Ein Zeuge schilderte im NDR, wie er ausgestiegen sei, um einem Autofahrer zu helfen, der mit seinem Wagen in den Graben neben der Autobahn gerutscht war. Plötzlich seien dann hinter und neben ihm die Wagen „einer nach dem anderen auf dem Glatteis“ ins Rutschen gekommen und gegeneinander gestoßen.

120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers um die Bergung und die Betreuung der Verletzten, von denen manche mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht wurden. Andere Autofahrer, die über Stunden nicht weiterfahren konnten, wurden vorübergehend in einer Schule in Bargteheide untergebracht. (dpa)

