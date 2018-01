Toter bei Explosion in Gröditz In einem Imbiss ging am Freitagabend eine Gasflasche hoch. Zwei Menschen konnten sich retten, ein 48-Jähriger nicht.

Gasflaschen (links) hatte die Feuerwehr während ihres Löscheinsatzes aus dem Gefahrenbereich entfernt. © Eric Weser

Gröditz.Eine grausige Entdeckung machten Feuerwehrleute am Freitagabend bei einem Löscheinsatz in Gröditz. In einem brennenden Container neben einem Asia-Imbiss wurde ein Toter gefunden.

Die Feuerwehr war am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zu dem Brand an die Wainsdorfer Straße gerufen worden, wo sich der Imbiss befindet. Der Container direkt neben dem eigentlichen Imbissgebäude stand bei Ankunft der Wehr bereits in Flammen. Um den Brand löschen zu können, musste die Feuerwehr Teile des Containers zerstören. Dabei wurde der 48-jährige Tote gefunden. Die Nachricht machte in Gröditz am Wochenende schnell die Runde. Im sozialen Netzwerk Facebook bekundeten viele Menschen ihre Anteilnahme am Tod des Mannes. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es durch unsachgemäße Bedienung einer Gasflasche, die als Zusatzaggregat für einen Heizkörper diente, zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand in dem Container gekommen. Nach Informationen der Bild-Zeitung hatte ein Männertrio in dem Container Karten gespielt, als sich der Vorfall ereignete. Zwei der Spieler konnten sich demnach rechtzeitig retten. Eine 31-jährige Zeugin des Vorfalls verletzte sich laut Polizei bei der Flucht aus dem Imbiss leicht am Knie. Die 49-jährige Imbiss-Besitzerin blieb unverletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Imbissgebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Die Feuerwehren Gröditz, Frauenhain und Pulsen waren mit fünf Fahrzeugen und 35 Kameraden im Einsatz. Für die Gröditzer Wehr war es der zweite Einsatz an diesem Tag: Am frühen Abend waren die Kameraden nach Wülknitz zu einem Großbrand ans dortige Sportlerheim alarmiert worden. Vor Ort stellte sich das Ganze jedoch als Übung heraus. Danach wieder in Gröditz angekommen, blieb nur wenig Zeit zum Verschnaufen, bis der Alarmpiepser den Einsatz an dem Asia-Imbiss meldete – der leider keine Übung war. (mit dpa)

