Toter bei Brand in Gröditz gefunden Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen und macht eine grausige Entdeckung.

Gasflaschen (links) hatte die Feuerwehr während ihres Löscheinsatzes aus dem Gefahrenbereich entfernt. © Eric Weser

Gröditz. Eine grausige Entdeckung machten Feuerwehrleute am Freitagabend bei einem Löscheinsatz in Gröditz. In einem brennenden Container wurde eine tote Person gefunden, teilen die Retter über ihre Facebook-Seite mit.

Die Feuerwehr war am Freitag gegen 21.15 Uhr zu dem Brand an die Wainsdorfer Straße gerufen worden. Auf dem Eckgrundstück zwischen dem Floßkanal und der Wainsdorfer Straße befindet sich ein Imbiss. Ein Aufenthaltscontainer neben dem Imbiss stand bei Ankunft der Wehr bereits in Flammen. Der Blechcontainer musste aufgeschnitten werden, um im Innern löschen zu können. Dabei wurde die leblose Person gefunden.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Imbissgebäude konnte die Wehr nach Angaben von Einsatzleiter und Stadtwehrchef Rolf Engl verhindern. Nach dem Brand liefen vor Ort polizeiliche Ermittlungen. Die Feuerwehr half dabei durch Ausleuchten der Brandstelle.

Wegen des Einsatzes war in den späten Abendstunden die Wainsdorder Straße zwischen der Einmündungen Mozartallee und Am Kanal gesperrt. Genauere Angaben zu dem Vorfall konnte die Polizei am Freitag vor Ort nicht machen. Die Ermittlungen dauern an. Neben der Feuerwehr aus Gröditz waren auch Wehren aus Frauenhain und Pulsen im Einsatz. (SZ)

zur Startseite