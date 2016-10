Toter bei Brand im Sebnitzer Waldhaus Bei einem Brand in einem Gasthof im Sebnitzer Ortsteil Hertigswalde kam ein 55-Jähriger ums Leben.

Rauchschwaden kommen aus dem Dachgeschoss des Gasthofs. © Dirk Zschiedrich

Ein 55-Jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Brand im Gasthof „Waldhaus“ in Sebnitz ums Leben gekommen. Nach SZ-Informationen handelt es sich um den Wirt der Gaststätte im Ortsteil Hertigswalde, der sich in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aufgehalten hat. Der Besitzer des Hauses, der sich in einer anderen Wohnung befand, ist wohlauf. Vorbeifahrende Passanten hatten kurz nach 13 Uhr Rauch an dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die eintreffenden Kameraden drangen parallel über die Wohnungstür und den Balkon in die stark verqualmte Wohnung vor und bargen die darin aufgefundene Person. Der Rettungsdienst konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Brand im Waldhaus Hertigswalde







Nach Aussagen der Einsatzleitung handelte es sich um einen Schwelbrand, der in einem Zimmer einer Wohnung ausgebrochen war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die übrigen Teile des Hauses blieben von den Flammen verschont, im Dachgeschoss kam es jedoch zu starken Verrußungen.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Brandermittler der Kripo sind am Donnerstagnachmittag vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie den Todesumständen des Mannes dauern derzeit noch an, teilt die Polizei mit. Während der Löscharbeiten musste die Straße von Sebnitz nach Saupsdorf voll gesperrt werden. Seit 15 Uhr können Fahrzeuge wieder passieren. (SZ/dis)

zur Startseite