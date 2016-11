Totensonntag auf den städtischen Friedhöfen

Am Totensonntag kommen viele Dresdner auf die Friedhöfe, um zu gedenken. Das Städtische Friedhofs- und Bestattungswesen will den Tag kulturell mitgestalten. Zum Auftakt findet in der Feierhalle auf dem Heidefriedhof, 10.30 Uhr, eine Theateraufführung mit dem Literaturtheater Dresden unter dem Titel „Die besten Beerdigungen der Welt“ statt. Vor der Feierhalle spielt 13 Uhr der Posaunenchor der Laurentiuskirchgemeinde. Anschließend, gegen 13.30 Uhr, hält Pfarrer Michael Schlage von der Laurentiuskirchgemeinde Trachau in der Feierhalle eine kirchliche Andacht.

In der Feierhalle des historischen Krematoriums auf dem Urnenhain Tolkewitz gastiert das Ensemble mit seinem Stück um 14.30 Uhr. Der Förderverein „Friedhofsfreunde Dölzschen“ unter Leitung von Karl-Heinz Koch lädt 15 Uhr zu einem Gedenkkonzert in die Feierhalle des Friedhofs Dölzschen ein. Zudem stehen Mitarbeiter und Friedhofsleiter zum Gespräch bereit. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Reservierung ist nicht notwendig. (SZ/acs)

zur Startseite