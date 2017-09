Toten Mann an Haltestelle gefunden Eine Frau hat einen 52-Jährigen leblos an der Gründelstraße in Seifhennersdorf entdeckt. Möglicherweise lag ein medizinisches Problem vor.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein hilfloser Mann ist von einer Frau am Sonntag in Seifhennersdorf an der Gründelstraße im Bereich der Bushaltestelle gefunden worden. „Die Zeugin hat sich um 0.33 Uhr bei uns gemeldet“, sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion in Görlitz, Thomas Knaup auf Nachfrage der SZ. Der 52-jährige Seifhennersdorfer ist bereits tot gewesen.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung durch eine andere Person oder auf einen Verkehrsunfall, berichtet Thomas Knaup. Auch die Vermutung, dass der Tod durch Sturzverletzungen eintrat, konnte nicht bestätigt werden. Der Mann war als Fußgänger unterwegs. Die Polizei führt als mögliche Todesursache ein medizinisches Problem des Mannes in Erwägung. „Die ein bis zwei Verletzungen, die er hatte, könnten dann beim Sturz passiert sein“, schildert der Polizeisprecher. (SZ/hg)

