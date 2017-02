Tote Vögel geborgen Die Feuerwehr rückte nach Wachau und Seifersdorf aus. Die Tiere werden jetzt auf den Vogelgrippe-Virus untersucht.

© dpa

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wachau muss immer öfter wegen toter Vögel ausrücken. Nach Angaben der Wehr wurde sie allein am Mittwoch zu zwei solcher Vorfälle gerufen. So haben die Kameraden am Teich in Wachau einen toten Graureiher geborgen. Wenig später wurden sie erneut alarmiert. Auf der Wachauer Straße in Seifersdorf hatten Anwohner ebenfalls einen toten Vogel entdeckt.

Da in weiten Teilen des Landkreises Bautzen viele Vögel mit dem Verdacht der Vogelgrippe geborgen werden, wurden auch diese beiden Tiere zur weiteren Untersuchung an das Landratsamt Bautzen übergeben.

Anfang Februar war eine verendete Krähe in Seifersdorf entdeckt und in die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) in Dresden gebracht worden. Ergebnisse der Untersuchung hat das Landratsamt noch nicht mitgeteilt. (SZ)

