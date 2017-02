Tote Schwäne werden untersucht Verdachtsfälle liegen aus Görlitz und nahe der Talsperre Quitzdorf vor.

© sz/david berndt

Am Donnerstag sind an einem Angelteich in der Nähe der Talsperre Quitzdorf acht verendete Schwäne gefunden worden. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes Görlitz am Freitag mit. Es bestehe der Verdacht auf Wildvogelgeflügelpest. Der Bereich um den Teich ist bereits abgeschirmt. Weitere Laboruntersuchungen sind eingeleitet. Mit einem Ergebnis ist Anfang der kommenden Woche zu rechnen.

Eine weitere Verdachtsmeldung liegt aus dem Sperrbezirk Görlitz vor. Hier wurde ein toter Schwan gefunden. Erste Laborergebnisse weisen ebenfalls auf Wildvogelgeflügelpest hin.

Bestätigt sich dieser Verdacht, hat das Auswirkungen auf die Gültigkeitsdauer des Sperrbezirkes Görlitz sowie das Beobachtungsgebiets Görlitzer Umland. (szo)

