Tote Schafe in Grüngräbchen

Einige Monate lang war es ruhig geworden um den Wolf. Jetzt hat das Raubtier vermutlich mehrere Schafe einer Herde in Grüngräbchen gerissen. Die Rissgutachter kamen nach Informationen des Kontaktbüros „Wölfe in Sachsen“ zu dem Schluss, dass der Wolf mit hoher Wahrscheinlichkeit der Verursacher der Risse ist. „Es wurden sechs Schafe gerissen und zwei weitere werden seit dem Vorfall vermisst“, sagt Jana Endel vom Kontaktbüro auf Nachfrage der SZ. Der Vorfall ereignete sich bereits vor gut zwei Wochen, am 25. Februar.

Der Tierhalter hatte seine Herde ausreichend geschützt und wird vermutlich deshalb auch für seinen Verlust finanziell entschädigt. Er hatte die Tiere mit zwei verschiedenen Zäunen gesichert. Ein Teil der Koppel wurde von einem 155 Zentimeter hohen Festzaun begrenzt. Der andere Teil war von einem 105 Zentimeter hohen Elektrozaun umgeben. „Generell haben Festzäune eine schlechtere Schutzwirkung als Elektrozäune, da sie keinen Schmerz verursachen“, sagt Jana Endel vom Kontaktbüro. „Erfahrungsgemäß können sie von Wölfen leicht untergraben oder übersprungen beziehungsweise überklettert werden, weshalb sie seitens des Wolfsmanagements nicht empfohlen werden.“

Der letzte große Übergriff eines Wolfsrudels in der Region um Schwepnitz und Königsbrück war vor rund einem Jahr. Damals überfielen die Wölfe eine Heidschnuckenherde am Randw des Naturschutzgebiets. 64 Schafe und Ziegen starben bei dem Angriff. Es ist aber bisher nicht klar, welches Rudel die Tiere angriff. (SZ/pre)

