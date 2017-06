Tote Mutter hinterlässt zwei Söhne Das Facebook-Profil der Jägerin erlaubt Rückschlüsse auf ihr viel zu kurzes Leben.

Der Funkenteich in Weinböhla. Hier hat eine Frau im Auto ein Kind zur Welt gebracht. Die Obduktion ergab, dass es Komplikationen gab, an deren Folgen sie gestorben ist. © Andreas Weihs

Mit zwei Zeilen auf Facebook verabschiedet sich die Manfred Lehnert Arbeitsbühnenvermittlung aus Dresden-Schönfeld am 30. Mai von ihrer ehemaligen Angestellten: „R.I.P., liebe Kathi. Unser tiefstes Mitgefühl an alle Hinterbliebenen.“

Freunde der verstorbenen Katharina K., die von vielen nur Kathi genannt wurde, drücken in Kommentaren darunter ihre Trauer über den tragischen Tod der 38-Jährigen aus. „Ich kann es nicht begreifen“, schreibt eine Nutzerin. „Dass das Schicksal so gnadenlos immer an derselben Stelle zuschlägt. R.I.P., meine Gute.“ R.I.P. ist die lateinische Abkürzung für „Ruhe in Frieden“. Eine andere schreibt: „Sie war so eine Liebe! Das ist so traurig. Möge ihr kleiner Sohn in ihrem Sinne aufwachsen.“

Der inzwischen neun Tage alte Säugling lernte seine Mutter nur kurz kennen. Ein Spaziergänger fand ihn am Mittwoch vergangener Woche in eine Decke eingewickelt neben seiner toten Mutter, die in ihrem Transporter in der Nähe des Funkenteiches in Weinböhla lag. Dort hatte sie den Jungen offenbar alleine entbunden. Wie sie dorthin gekommen war und warum sie keinen Arzt anrief, ist nicht bekannt.

Die Obduktion ergab, dass sie an Komplikationen bei der Geburt gestorben sein muss, nach Auskunft der Polizeidirektion Dresden durch Verbluten. Im Moment laufe ein Todesermittlungsverfahren, das noch eine Weile dauern könne. „Wir gehen nicht von einem Straftatverdacht aus, es ist letztendlich einfach ein tragischer Unglücksfall“, so der Sprecher. Über die genauen Umstände soll nach dem Willen der Polizei gar nicht zu viel an die Öffentlichkeit getragen werden. „Das Schutzinteresse der Hinterbliebenen ist deutlich höher angesiedelt als die Information an die Bürger zu den Todesumständen.“

Katharina K. hinterlässt neben dem Neugeborenen einen weiteren Sohn sowie ihren Lebensgefährten Paul K., für den sie nach Coswig gezogen war. Der 27-Jährige hatte sie am Morgen des besagten Tages als vermisst gemeldet. Am späten Abend des Vortages hatte sie ihre Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt.

Ihr Profil auf Facebook existiert noch. Es zeigt sie hinter dem Steuer eines Autos sitzend. Zur Dekoration ihrer Seite hat die Jägerin das Bild eines röhrenden Hirsches gewählt. Auch sonst war sie offenbar naturverbunden und tierlieb. Sie liebte auch Lastwagen, Defa-Märchen, und fuhr gerne zum Zelten nach Usedom. Und immer wieder gefielen ihr Bilder, auf denen Kinder zu sehen waren. Ihrem eigenen Sohn geht es nach Aussage der Polizei gut. (SZ)

