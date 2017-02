Tote Möwe wird untersucht Starb sie an der Vogelgrippe? Am Dienstag erwartet das Landratsamt eine Antwort.

Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) in Dresden. Hier wird die tote Möwe, die am Donnerstag auf dem Großenhainer Gondelteich entdeckt wurde, untersucht. © Arno Burgi/dpa

Die tote Möwe, die am Donnerstag auf dem Gondelteich entdeckt wurde, befindet sich in der Landesuntersuchungsanstalt Dresden. Die Großenhainer Feuerwehr hatte den Kadaver dem Bauhof übergeben. Am Freitagmorgen war er an das Veterinäramt des Landkreises Meißen weitergereicht und von dort noch am gleichen Tag nach Dresden gebracht worden. „Wir warten nun auf das Ergebnis der Landesuntersuchungsanstalt“, sagt Helena Musall, die stellvertretende Pressesprecherin des Landkreises Meißen. Sie rechnet spätestens bis Dienstag mit einer Information aus Dresden, woran der Vogel gestorben ist.

Eine Schülerin der 2. Oberschule Am Schacht hatte am Donnerstag die Möwe auf dem Eis zuerst gesehen und per Facebook gefragt, wie sie dem Tier helfen könne. Denn da lebte der Vogel noch. Andere Internetnutzer alarmierten das Ordnungsamt und die Freiwillige Feuerwehr Großenhain. Letztere fuhr am gleichen Nachmittag hinaus, als klar war, dass die Möwe tot ist. Die Kameraden sammelten den Kadaver ein und brachten ihn zum Großenhainer Bauhof. (SZ/jö)

zur Startseite