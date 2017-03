Tote in der Spree entdeckt Nahe der Heilig-Geist-Brücke in Bautzen trieb der leblose Körper einer 26-Jährigen. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

Die Polizei hat den Fundort an der Spree abgesperrt. © Jens Kaczmarek

In der Spree in Bautzen ist am Dienstagmittag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei bestätigte, hatten Passanten gegen 12.15 Uhr den leblosen Körper einer Frau unterhalb des Arbeitsamtes nahe der Heilig-Geist-Brücke entdeckt. Ihr lebloser Körper trieb vor einem Wehr. Feuerwehrleute holten ihn aus dem Wasser. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, so André Schäfer von der Polizeidirektion in Görlitz.

Nach ersten Informationen handelt es sich bei der Toten um eine 26-Jährige. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann, heißt es von den Beamten. Die Polizei hatte am Dienstagnachmittag die Wege am Fundort abgesperrt, ließ Passanten nur noch in Ausnahmefällen durch. Die Experten vom Kriminaldauerdienst hatten Fundort und Leiche untersucht. (SZ/sko)

zur Startseite