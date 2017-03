Tote in der Spree entdeckt Nahe der Heilig-Geist-Brücke in Bautzen lag im Uferbereich der leblose Körper einer Frau. Für die Polizei gibt es viele offene Fragen.

Die Polizei hat den Fundort an der Spree abgesperrt. © Jens Kaczmarek

Im Uferbereich der Spree in Bautzen ist am Dienstagmittag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei bestätigte, hatte eine Passantin gegen 12.15 Uhr den leblosen Körper einer Frau unterhalb des Arbeitsamtes nahe der Heilig-Geist-Brücke entdeckt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der aufgefundenen Frau feststellen, so André Schäfer von der Polizeidirektion in Görlitz. Die Todesumstände sind noch offen. Auch wer die Tote ist, war zunächst nicht bekannt. „Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagt André Schäfer.

Die Polizei hatte am frühen Nachmittag die Gehwege rund um den Fundort abgesperrt, ließ Passanten nur noch in Ausnahmefällen durch. Beamte vom Kriminaldauerdienst und der Kriminalpolizei werden nun den Fundort und die Leiche untersuchen. „Wir werden zunächst versuchen, herauszufinden, um wen es sich handelt und wie die Leiche in die Spree gekommen ist“, erklärt André Schäfer. (SZ/sko)

