Tote Hose auf dem Hauptbahnhof Früher haben 400 Menschen auf dem Hauptbahnhof gearbeitet. Heute sind nur wenige übrig. Andreas Riethig vom Bahnsozialwerk beklagt das.

Andreas Riethig ist Chef der Ortsgruppe des Bahnsozialwerkes, das sich mit der Geschichte der Eisenbahn beschäftigt. Die Eisenbahnenthusiasten haben ein paar Räume im Hauptbahnhof gemietet. © andré braun

Die gute, alte Eisenbahn – praktisch gibt es sie nicht mehr, meint Andreas Riethig. Seit Beginn des Jahres ist er Gruppenleiter des Bahnsozialwerks (BSW), einer Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn, in Döbeln. Dort beschäftigt er sich mit sechs weiteren Mitgliedern der Stiftung mit der Eisenbahn, wie sie war, wie sie ist, und wie sie sein könnte, so Riethig.

2015 wurden nach einer Statistik der „Allianz pro Schiene“, die sich für die Rückkehr des Gütertransports auf den Zug einsetzt, über 70 Prozent des Güterverkehrs von Lastern geleistet, nur etwa 17 Prozent von Zügen. Dieser Trend runter von den Schienen, rauf auf die Straße, ist schon seit Jahren im Gange, und es ist kein Ende absehbar. In ganz Deutschland stehen Bahnhofsgebäude leer, Zugverbindungen werden gekappt. In Döbeln war Ende 2015 die Strecke nach Meißen dran.

Riethig, selbst ehemaliger Mitarbeiter auf dem Döbelner Hauptbahnhof, sagt dazu: „Das alles müsste eigentlich gar nicht sein. Wäre der politische Wille da, könnte die Bahn einen viel höheren Stellenwert in der Güterbeförderung einnehmen.“ Es gebe viele gute Gründe, Güter auf Schienen anstatt mit Lastern befördern zu lassen. „Beispielsweise ist die Rollreibung zwischen den Rädern der Züge und den Schienen nur ein Zehntel so hoch wie die Reibung zwischen Rädern und Asphalt.“ Deshalb haben Züge, so Riethig, eine deutlich bessere Leistung als Lkw. Diese haben im Durchschnitt etwa 500 PS und ziehen damit Lasten von bis zu 60 Tonnen. Zum Vergleich: Ein Güterzug mit einer alten IV K Dampflokomotive als Zugmaschine, die nur 210 PS stark ist, kann laut Riethig 300 Tonnen ziehen. Außerdem wird bei der Schienenverlegung viel weniger Platz benötigt als beim Bau von Autobahnen. „Täglich verschwinden zehn Fußballfelder wegen Überbauung in Deutschland. Würde die Bahn mehr genutzt werden, müssten nicht mehr so viele Autobahnen gebaut werden, und das Problem der Überbauung wäre nicht mehr so groß“, glaubt Riethig.

Der Hauptgrund für die Verlagerung des Gütertransports auf die Straße sei das Geld. Lkw-Transporte sind günstiger. „Doch auf wessen Kosten? Auf Kosten der Umwelt, und natürlich auch auf Kosten der Fahrer, die oft tagelang unterwegs sind“, so Riethig. „Es fehlt am politischen Willen. Müssten alle Verkehrsteilnehmer für die Unterhaltung ihrer Verkehrswege selbst aufkommen, würden mit Sicherheit weniger Laster auf den deutschen Straßen unterwegs sein – und die Bahn den Stellenwert erhalten, den sie verdient.“

Unter anderem dafür setzt sich das BSW ein, aber den Mitgliedern der Sozialeinrichtung ist es auch wichtig, die Geschichte der Eisenbahn in Döbeln aufzuarbeiten. Außerdem sollen auch an die vielen Beschäftigten, die früher hier gearbeitet haben, erinnert werden. „Von den ehemals 400 Mitarbeitern sind heute gerade einmal 25 übrig, wenn überhaupt. Die Arbeit der Schrankenwärter, Wagendienstleiter und Fahrkartenausgeber kennt heute ja kaum jemand mehr, alles wurde automatisiert. Früher war der Bahnhof ein belebter Platz“, erinnert sich Riethig. Er war als Fahrdienstleiter und Stellwerksmeister beschäftigt. Damit war er sowohl für das Stellen von Weichen und Signalen, als auch für die Regelung des Zugverkehrs verantwortlich.

Die Arbeit des BSW in Döbeln, das 1981 im Zuge der Tausendjahresfeier der Stadt gegründet wurde, präsentieren die sieben Mitglieder regelmäßig auf verschiedenen Ausstellungen. Zuletzt waren sie auf der Modelleisenbahnausstellung in der Burgstraße mit einem Stand vertreten. Kommendes Jahr soll anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Zugverbindung Döbeln-Meißen, die 2015 trotz des Protestes unter anderem des BSW für den Personenverkehr geschlossen wurde, ein zweites Buch veröffentlicht werden. „Dabei handelt es sich um eine Überarbeitung unseres ersten Buches, in dem wir uns mit der Verbindung nach Meißen beschäftigt haben“, erklärt Riethig. Mit dem Buch soll auch erreicht werden, dass diese Strecke wieder zurück in die Öffentlichkeit kommt. „Wir wollen uns weiter dafür einsetzen, dass der Zugverkehr nach Meißen wieder voll aufgenommen wird“, so Riethig.

