Tote Gans im Tierpark Wegen der Vogelgrippe werden viele Tiere im Zoo seit Wochen weggesperrt. Nicht ohne Folgen. Fälle von Vogelgrippe gibt es jetzt in Bautzen.

Pommerngänse mit Gösseln © Von Martinez3001 - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10239093

Bei zwei tot am Bautzener Stausee gefunden Schwänen wurde die Vogelgrippe festgestellt. Aus diesem Grund wurde ein größeres Gebiet rund um den Stausee zum Sperrgebiet erklärt. Darüber informierte am Freitag das Landratsamt in Bautzen. Betroffen von dem Sperrgebiet sind auch Teile der Stadt Bautzen.

Im Sperrgebiet müssen Halter von Hunden und Katzen dafür sorgen, dass ihre Tiere nicht frei herumlaufen. Außerdem müssen Geflügelhalter ihre Tiere entweder im Stall oder auf der Freifläche lassen, auf der sie sich gerade befinden. Aufgrund der aktuellen Situation wurde auch ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Dieses umfasst ein Gebiet von Neschwitz über Puschwitz und Göda, Doberschau-Gaußig, Weißenberg und Guttau. Für dieses Territorium gelten die gleichen Maßnahmen wie für das Sperrgebiet. Die Sperrgebiete sind nicht die ersten im Landkreis. Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete gibt es derzeit auch um Ottendorf-Okrilla und Radeberg sowie um Bernsdorf. In Bernsdorf wurde erst einen Tag zuvor bei einem Schwan die Vogelgrippe bestätigt.

Die Pommerngans im Tier- und Kulturpark Bischofswerda ist nicht am H5N8-Virus gestorben. Der Tod des Tieres ist eine Folge der Stallpflicht, die nach dem Ausbruch der Geflügelpest seit Mitte November für viele Tierparktiere gilt. Rund 40 Enten und Schwäne wurden damals weggesperrt. Sie leben in einem provisorisch hergerichteten Unterstand. Die Gans brach sich hier ein Bein, wie Tierparkleiterin Silvia Berger am Freitag auf Anfrage sagte. Sie musste infolge dessen getötet werden. Obwohl die Bedingungen schwierig sind, habe man die Tiere bisher weitgehend gut halten können. „Natürlich fehlt zunehmend der Auslauf. Das wird noch schlimmer im Frühjahr, sollte die Stallpflicht dann immer noch gelten“, so Berger. Wegen der näher an Bischofswerda heranrückenden Fälle von Vogelgrippe ist die Tierparkleitung in Alarmbereitschaft. (SZ/ass)

Genaue Grenzen der Sperr-/Beobachtungsgebiete: www.landkreis-bautzen.de/19830.html

