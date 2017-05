Tote Frau mit Neugeborenem entdeckt

Meißen. Am vorvergangenen Sonnabend sind zwei 17 und 23 Jahre alte Männer von Unbekannten attackiert worden. Die beiden aus Syrien stammenden Männer liefen über die Eisenbahnbrücke in Richtung Dresdner Straße. Dort wurden sie von zwei Unbekannten unvermittelt angegriffen. Die Täter traten und schlugen auf die beiden ein und verletzten den 23-Jährigen leicht. Danach flohen die Angreifer in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Ebersbach. Unbekannte haben die Bandenwerbung des Sportplatzes an der Straße Am Bahndamm mit Schriftzügen („SGD“ und „Atze stinkt“) beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Gruppe junger Männer, die sich am Vatertag am Sportplatz aufhielten für die Sachbeschädigungen verantwortlich sein.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Der ansässige Sportverein hat in diesem Zusammenhang eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgesetzt.