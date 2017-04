Tote Frau in der Zschopau Wie kam sie zu Tode? Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagmorgen gegen 9.35 Uhr verständigte ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerkes an der Kurt-Schwabe-Straße die Polizei, weil er eine leblose Frau in der Zschopau gesichtet hatte. Nach der Bergung konnte ein hinzu gerufener Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist sie ertrunken, wobei die Ermittlungen zu den Todesumständen sowie zur Identität gegenwärtig andauern.

