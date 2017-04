Tote Frau im Fluss entdeckt Die Leiche wurde im Wasserkraftwerk bei Meinsberg entdeckt. Nach derzeitigem Stand ist die Frau ertrunken.

Am Wasserkraftwerk in Meinsberg wurde die Frau gefunden. © D. Thomas

Ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerkes in Meinsberg hat am Sonntag bei einem Kontrollgang eine tote Frau in der Anlage entdeckt. Das teilte am Montag Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz mit. Gegen 9.35 Uhr wurden die Beamten am Sonntag über den Fund informiert. „Nach der Bergung konnte ein hinzu gerufener Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen“, so der Polizeisprecher weiter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die Frau aller Voraussicht nach ertrunken. Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes sowie zur Identität der Frau dauern allerdings gegenwärtig an.

Bereits die dritte Leiche am Werk

Zweimal täglich, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, gibt es durch den zuständigen Mitarbeiter eine Kontrolle an der Anlage. Die Einrichtung läuft, so der Eigentümer des Wasserkraftwerkes, zwar voll automatisch, zur Sicherheit gebe es aber dennoch die Kontrollgänge. Bei einer Störung wird der Mitarbeiter, der aus Waldheim stammt, alarmiert. Eine solche habe es aber laut dem Eigentümer durch die Tote nicht gegeben.

Es ist bereits die dritte Leiche, die an dem Wasserkraftwerk gefunden worden ist. Ein Fall ereignete sich vor wenigen Jahren, der andere 2007. Damals war ein 72-jährige Waldheimer geborgen worden, der zuvor als vermisst galt.

Zu der Frau, die am Sonntag aus dem Fluss geborgen worden ist, gab es bis Montagnachmittag noch keine nähere Informationen. Die Person ist im Mühlgraben, einem Nebenarm der Zschopau bei Meinsberg, ins Wasser gestürzt.

