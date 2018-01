Tote bei Zugunglück in Südafrika Umgestürzte Waggons, rauchende Trümmer und mehr als ein Dutzend Tote: In Südafrika hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Erste Hinweise auf die Unglücksursache deuten auf grobe Fahrlässigkeit hin.

In Südafrika hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Rettungskräfte berichten von vielen Verletzten und mehreren Toten. © dpa

Johannesburg. In Südafrika ist ein Zug mit einem Lastwagen zusammengestoßen und entgleist. Dabei starben mindestens 14 Menschen, 268 wurden verletzt, wie der südafrikanische Rundfunk SABC und der Verkehrsminister des Landes, Jospeh Maswanganyi, am Donnerstag berichteten. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen, sagte Maswanganyi. Unter den Verletzten seien einige in sehr kritischem Zustand. Andere Medien sprachen sogar von 18 Toten.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in der östlichen Mitte des Landes, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Johannesburg und Bloemfontein. Ein Lastwagen mit zwei Anhängern habe versucht, die Schienen zu überqueren, sagte der Minister in einem Fernsehinterview an der Unglücksstelle. Dabei habe sich der Fahrer bei der Länge seines Gespanns verschätzt und sei mit dem Zug zusammengestoßen. „Der Lasterfahrer hat es drauf ankommen lassen“, sagte Maswanganyi. „Er dachte, er würde noch durchkommen. (...) Das hat viele Leben gekostet.“

Der Reisezug der Bahngesellschaft Shosholoza Meyl war auf dem Weg von der Küstenstadt Port Elizabeth im Süden des Landes nach Johannesburg, wie die Gesellschaft mitteilte. Sieben Wagen seien durch den Zusammenstoß entgleist. Auch ein Wagen mit einem Generator, der Strom für den Zug erzeugte, sei aus den Schienen gesprungen und habe dadurch Feuer gefangen. Insgesamt seien 429 Passagiere an Bord gewesen.

SABC berichtete unter Berufung auf den Katastrophenschutz-Chef der betroffenen Provinz, mehrere Menschen seien in dem Zug eingeschlossen. Rettungskräfte hätten am Nachmittag in den ausgebrannten Waggons noch nach Opfern gesucht. Das Nachrichtenportal News 24 berichtete unter Berufung auf die Provinzregierung, es seien mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen.

Die Bahngesellschaft Shosholoza Meyl vermarktet ihre Züge auch als Transportmittel für Touristen. Zunächst gab es aber keine Hinweise darauf, dass Touristen unter den Opfern sind. (dpa)

