Tote aus der Spree wird obduziert

Nach dem Fund einer toten Frau in der Spree in Bautzen soll die Leiche jetzt obduziert werden. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilte, gebe es nach den ersten Untersuchungen keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkungen. „Vieles deutet aktuell auf ein Unglück oder einen Suizid hin“, so der Beamte. Um ein Verbrechen auszuschließen und um die näheren Todesumstände aufzuklären, seien zunächst allerdings noch weitere Untersuchungen nötig, erklärt Thomas Knaup.

Passanten hatten am Dienstagmittag den leblosen Körper der Frau nahe der Heilig-Geist-Brücke in der Spree an einem Wehr treiben sehen. Alarmierte Feuerwehrleute bargen die Leiche, ein herbeigerufener Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Toten handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge um eine 26-Jährige. Der betroffene Uferbereich an der Spree unterhalb des Arbeitsamtes war für die Untersuchungen am Dienstagnachmittag von den Beamten abgeriegelt worden. (SZ/sko)

