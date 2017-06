Totalschaden nach Schleuderunfall Ein Seat überschlägt sich auf der Fahrt von Pirna nach Heidenau. Der Fahrer kommt glimpflich davon.

Völlig demoliert liegt der Seat auf der Straße.

Ein Polizist inspiziert das Wageninnere.

Bei dem Crash wurden Autoteile abgerissen …

… unter anderem auch ein Vorderrad.

Heidenau. In der Nacht zum Dienstag hat sich auf der Pirnaer Straße in Heidenau ein schwerer Unfall ereignet. Trotz Alkohol im Blut hatte sich ein Mann hinters Steuer gesetzt. Die Fahrt endete mit einem Überschlag und Totalschaden.

Ein 36-jähriger Seatfahrer fuhr von Pirna kommend in Richtung Heidenau-Zentrum. In einer Rechtskurve kurz nach der Straße Am Niederhof kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen mehrere Abgrenzungen. Danach schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich. Nach gut 50 Metern kam der Wagen zum Stehen. Ein Vorderrad war abgerissen.

Der Unfallfahrer kletterte aus einem völlig demolierten Fahrzeug und blieb offenbar unverletzt. Vor Ort stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Das Ergebnis der Blutentnahme stand am frühen Morgen noch aus. Auf dem Rücksitz lag eine leere Flasche Bier.

Die Pirnaer Straße zwischen den Straßen Am Niederhof und Geschwister-Scholl-Straße war bis gegen 1 Uhr voll gesperrt. Der weiße Seat erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die Beamten ermitteln. Den Führerschein ist der 36-Jährige für die nächste Zeit los.

