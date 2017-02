Totalschaden auf der Gegenfahrbahn

Bannewitz. Diebe haben in Bannewitz Kraftstoff gestohlen. Die bislang unbekannten Täter öffneten an der Boderitzer Straße gewaltsam die Tankschlösser eines Lkw Mercedes sowie eines Radladers und zapften etwa 180 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 200 Euro ab. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro.

Lauben aufgebrochen

Freital. Einbrecher waren am vergangenen Wochenende im Freitaler Ortsteil Niederhäslich auf Beutezug. Sie brachen in einer Gartensparte an der Straße Müllers Weg vier Gartenlauben auf. Augenscheinlich entwendeten die Einbrecher nichts. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von circa 800 Euro.