Totalschaden auf der A 17 Der Fahrer eines Audi A 6 verliert zwischen Pirna und Heidenau die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlägt sich.

Zwischen Pirna und Heidenau verlor der Fahrer dieses Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden ambulant vor Ort behandelt.

Der Audi A 6 erlitt Totalschaden.

Die Feuerwehr Pirna reinigt die Unfallstelle.

Pirna. Auf der A 17 zwischen Pirna und Heidenau hat sich am frühen Montagabend ein dunkler Audi A 6 überschlagen. Laut Aussage des 43-jährigen Fahrers war dieser auf der linken Fahrspur in Richtung Dresden unterwegs. Von dort wollte er auf die mittlere der drei Spuren wechseln. Dabei spürte er plötzlich einen Schlag am Lenkrad, als würde er über ein Hindernis fahren. Danach verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, überschlug sich mindestens einmal und kam auf der rechten Straßenseite zum Stehen. Der Fahrer und seine 40-jährige Beifahrerin mussten durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Johanniter aus Heidenau ambulant vor Ort behandelt werden. Die Feuerwehr von Pirna sicherte die Unfallstelle und beräumte die Straße von Trümmerteilen. Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet, die Straße gereinigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Hergang. Der Sachschaden am Audi beträgt rund 40000 Euro. (mf)

