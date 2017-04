Totalschaden auf der A 14 Glück im Unglück hatte eine Familie bei einem Verkehrsunfall auf der A 14 in Nossen. Alle blieben unverletzt.

Am Karfreitag kam es zu einem Unfall auf der A14 an der Anschlussstelle Nossen-Ost. © Roland Halkasch

Am Karfreitag gegen 12.45 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz C-Klasse auf der Autobahn 14 an der Anschlussstelle Nossen-Ost die Kontrolle über sein Auto, als er von der Autobahn abfahren wollte. Der Mercedes fuhr in der Kurve geradeaus und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer und seine Familie blieben unverletzt. An der C-Klasse entstand Totalschaden. Die Auffahrt auf die Autobahn war vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

