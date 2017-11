Totalausfall der Aufzüge im 17-Geschosser Der Sturm Herwart hatte Folgen für die Bewohner der Remscheider Straße 1a auf dem Sonnenstein. Die WGP spricht von einem Einzelfall.

Am 29. Oktober mussten die Bewohner der Remscheider Straße 1a die Treppe nutzen. © Daniel Förster

Pirna. Kostenloses Fitnesstraining hatten die Bewohner des 17-Geschossers vom 29. auf den 30. Oktober. Allerdings unfreiwillig. Wie die SZ erst jetzt erfuhr, legte der schwere Sturm Herwart beide Aufzüge in dem Hochhaus lahm. Das bestätigt Jürgen Scheible, Chef der Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP). „Der Ausfall begann um 7 Uhr morgens und dauerte bis zum nächsten Tag“, sagt er. Dabei handele es sich allerdings um einen Einzellfall. Scheible sei kein ähnlicher Vorfall in den 17-Geschossern auf dem Sonnenstein bekannt, die von der WGP verwaltet werden.

Bei der Havarie am 29. Oktober kamen zwei Ursachen zusammen. Der Sturm hatte einen Stromausfall zur Folge. Für solche Situationen gibt es ein Notstromaggregat. „Beim Anspringen ging dieses jedoch kaputt“, erklärt Scheible. Für die Reparatur waren ein spezielles Ersatzteil und ein Fachmann erforderlich, weshalb der Schaden erst am Montag behoben werden konnte. Scheible betont, dass keine Gefahr für Menschen bestand, da sich zu dem Zeitpunkt des Stromausfalls niemand in den Aufzügen befand.

Für die Bewohner war der Vorfall eine harte Geduldsprobe. Besonders ältere Menschen und solche, die auf Hilfe angewiesen sind, hatten es schwer. „Der Pflegedienst musste wiederholt bis zur zwölften Etage über die Treppen laufen, um mich zu versorgen“, sagt eine Anwohnerin, die unter einer Gehbehinderung leidet.

Scheible bedauert die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis. Die Aufzugsanlage in der Remscheider Straße 1a sei erst im vergangenen Jahr neu eingebaut worden. Die WGP hat eine Summe von circa 250 000 Euro investiert.

