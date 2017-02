Tot oder lebendig Simbabwes Diktator Robert Mugabe tritt mit 93 Jahren erneut zur Wahl an und wird von seiner Frau zum Gespött gemacht.

Robert Mugabe (rechts) soll Präsident bleiben. Aber auch seine geld- und machtgierige Ehefrau Grace (neben ihm) hat Ambitionen zur Nachfolge. © reuters

Wer hätte gedacht, dass sich das noch toppen ließe? Als Simbabwes Regierungspartei Zanu/PF im Dezember Robert Mugabe zum Kandidaten für die Präsidentenwahl 2018 nominierte, dachte mancher an einen schlechten Scherz: Schließlich hat der Methusalem gerade seinen 93. Geburtstag gefeiert und wäre am Ende seiner dann achten Amtszeit stolze 99 Jahre alt. Doch nun wagte sich die über 40 Jahre jüngere Ehefrau des greisen Präsidenten mit einem noch abstruseren Vorschlag an die Öffentlichkeit: Auch wenn ihr Gatte noch vor den Wahlen sterben würde, sollte er trotzdem als Kandidat aufgestellt bleiben, forderte Grace Mugabe. Denn „selbst als Leichnam“ werde der geliebte Landesvater noch die meisten Stimmen erhalten.

Ob das als Kompliment gemeint war? Tatsächlich baut Robert Mugabe derzeit fast noch schneller ab als sein Staat: Der Greis stolpert schon mal über die eigenen Füße und stürzt auf den Flughafenteer. Oder er verliest eine Rede von Anfang bis zum bitteren Ende, die er wenige Wochen zuvor schon einmal gehalten hat. Bei Sitzungen soll „Uncle Bob“ immer öfter in tiefen Schlummer fallen. Eingeweihte berichten von seiner Inkontinenz, die immer umfangreichere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich mache.

Unterdessen taumelt Simbabwe von einer Wirtschaftskrise in die andere: Wer konnte, hat den von einer chaotischen Landreform ruinierten Staat schon längst verlassen, ausländische Investoren meiden ihn. Ein Oppositioneller rief kürzlich die Gerichte an, um Robert Mugabe für amtsuntauglich erklären zu lassen. Doch die Richter lehnten das Begehren aus verfahrenstechnischen Gründen ab.

Mitleid mit dem greisen Präsidenten ist allerdings nicht angebracht: Denn was ihm derzeit widerfährt, hat er nur sich selber zuzuschreiben. Hätte sich der erste und einzige Regierungschef seines 1980 unabhängig gewordenen Staates nach zwanzig Jahren Amtszeit zurückgezogen, wäre ihm ein geruhsames Leben als Elder Statesman sicher gewesen. Der katholische Musterschüler, der ein Universitätsexamen nach dem anderen ablegte, machte sich einst auch als unerbittlicher Befreiungsführer einen Namen – und reichte trotzdem als Gründervater der jungen Nation seinen weißen Ex-Feinden die Hand. Doch als eine wachsende Opposition die Führung des Zanu/PF-Chefs immer lauter infrage stellte, klammerte sich Mugabe mit immer brutaleren Methoden an die Macht: Er fälschte Wahlergebnisse und ließ politische Gegner foltern und töten. Was er mit aller Brachialgewalt allerdings nicht ändern konnte: Er wurde Jahr für Jahr älter – und weigerte sich beharrlich, seine Nachfolge zu regeln.

Dabei stehen sich nun „das Krokodil“ Emmerson Mnangagwa und „Grabbing Grace“, die geld- und machtgierige Präsidentengattin, gegenüber. Als alter Befreiungskämpfer mit besten Verbindungen hält der 70-jährige Mnangagwa die besten Trümpfe in der Hand. Während Grace Mugabe, die ihrem Gatten einst als Sekretärin diente, selbst von Parteimitgliedern ein großer Mund nachgesagt wird, dazu ein enges Herz und ein beschränkter geistiger Horizont. Vermutlich ist ihr bewusst, dass sie nur damit wuchern kann, die Gattin des ewigen Präsidenten zu sein. Ob dieser nun bereits tot oder noch lebendig ist. Insofern steckt in der abstrusen Äußerung der ehrgeizigen Möchtegern-Erbin eine bizarre Wahrheit: Mugabe wird selbst als Leichnam über die Präsidentschaft entscheiden.

zur Startseite