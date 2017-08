Tortenstudio verlässt die Altstadt Sandy Reichelt schließt die Filiale ihres Konditorstudios in Pirnas Zentrum. Das ist aber nicht das Aus für leckere Kreationen.

Konditormeisterin Sandy Reichelt hat die Filiale ihres Tortenstudios auf der Schössergasse geschlossen. © Marko Förster

Kuchenfreunde in Pirna haben ein Problem. Seit dem 7. August ist die Filiale des Tortenstudios von Sandy Reichelt in der Schössergasse 2 geschlossen. Dafür hat die Konditormeisterin gute Gründe. „Es war einfach zu viel Arbeit. 60 bis 70 Stunden in der Woche, das ist nicht zu schaffen“, sagt die 40-jährige Unternehmerin. Erste Anzeichen von gesundheitlichen Schäden hätten sich bereits eingestellt, sodass sie die Notbremse ziehen musste.

Das bedeutet aber nicht das generelle Aus ihres Tortenstudios, das sie vor 13 Jahren eröffnet hat. Die Produktion von individuell angefertigten Torten, Schokoladen und Pralinen läuft an dem Hauptstandort in Pirna-Liebethal weiter, wo Reichelt mit ihrer Familie wohnt. Dort bekommen die Kunden auch Beratung.

Die Schließung der Filiale in der Altstadt sei ihr nicht leicht gefallen. „Ich habe viel in den Laden reingesteckt“, sagt Sandy Reichelt und ihre Stimme wird leiser. Die Schließung war keine Kurzschlussreaktion. „Lange überlegte ich und versuchte, Facharbeiter zu finden, die mir bei der Produktion der Torten helfen“, sagt die Pirnaerin. Leider Fehlanzeige. Was vielleicht auch daran liegt, dass Sandy Reichelt hohe Ansprüche stellt. Sie will nicht missverstanden werden. „Es soll jetzt nicht hochtrabend klingen, aber die Torten, die ich fertige, sind keine Massenware. Dazu braucht man viel Liebe und Ideen.“

Ein Blick auf das noch nicht ausgeräumte Schaufenster bestätigt ihre Worte. Besonders apart ist das Exemplar in Form einer Balltänzerin mit bauschiger Krinoline, die aus viel Zucker und Marzipan besteht. Ebenso ein Hingucker: die Geburtstagtorte, die mit einem Paar hochhackigen Sandalen aus Marzipan dekoriert wurde.

Jede Torte von Sandy Reichelt ist ein Unikat. Deshalb mag sie ihren Beruf auch so gerne. Ihre oftmals mehrstöckigen Werke haben immer einen persönlichen Hintergrund, denn sie versucht die Interessen und Hobbys ihrer Kunden in Form und Verzierungen wiederzugeben. Die Ideen dazu kommen ihr im Gespräch mit den Kunden. „Einer hatte ein Faible für die Hobbits, sodass ich eine Hobbitlandschaft als Torte kreierte.“

Traumberuf trotz Rückschlag

Was sie besonders an ihrem Beruf schätzt: „Ich kann die Menschen mit meinen Torten glücklich machen, das merke ich an den Reaktionen, wenn ich sie ausliefere“, sagt Reichelt, die sich eine Tätigkeit im Büro niemals vorstellen könnte.

Ihre Faszination für Konditorkunst erstaunt nicht, denn Reichelt ist erblich vorbelastet. Ursprünglich sollte sie die Bäckerei Müller ihrer Eltern in Copitz übernehmen. Folgerichtig absolvierte Reichelt nach der Schule eine Lehre zur Konditorin und machte ihren Meister. Allerdings stellte sich heraus, dass sie eine Mehlstauballergie hat. Folglich ging der Plan mit der elterlichen Bäckerei nicht auf. Trotzdem wollte Sandy Reichelt nicht umschulen. Sie war von ihrem Beruf überzeugt, weshalb sie sich mit dem Tortenstudio selbstständig machte. Aufgrund ihrer Allergie bekommt sie die Tortenböden von einem Bäcker angeliefert, für die Füllung mit fantasievoller Verzierung ist sie dann verantwortlich. Unter anderem hat sie solche Exoten wie den Eiffelturm und ein Hundertwasserhaus gefertigt. Einmal im Jahr besucht sie die Tortenmesse Cake and Bake in Dortmund, um die Werke ihrer Kollegen zu bewundern und um sich Anregungen zu holen.

Der Beratungsraum des Tortenstudios in Liebethal, gleich neben dem Wohnhaus der Familie, wird vom 21. bis zum 26. August renoviert. Ab dem 29. August hat Sandy Reichelt wieder feste Öffnungszeiten.

Eins ist sicher: Ohne ihren Mann Lutz könnte sie den Job nicht schaffen. „Er unterstützt mich sehr und hilft mir bei der Auslieferung der Torten am Wochenende“, sagt die Einzelunternehmerin. Ob jemand von ihrer Familie später das Tortenstudio übernimmt, ist allerdings fraglich. „Meine Kinder haben wenig Lust zum Backen und sehen auch die viele Arbeit, die dahinter steckt“, sagt die dreifache Mutter. Sie muss schmunzeln.

Noch bis zum Jahresende hat Sandy Reichelt den Erdgeschossladen in der Schössergasse gemietet, also genug Zeit, um auszuräumen. Nach SZ-Informationen gibt es bereits einen Interessenten als Nachfolger, der in dem Laden ein Schreibbüro eröffnen möchte.

