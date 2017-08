Torsten Gütschow: Wir wollen mit aller Macht drei Punkte Budissa empfängt am Sonntag die BSG Chemie Leipzig. Mit dem Aufsteiger werden rund 500 Fans in der Spreestadt erwartet.

Sogar in der Landesliga wie hier beim Regenspiel im August 2011 in Kamenz kamen massenhaft Fans der BSG Chemie Leipzig und füllten die Tribüne auf der Gegengerade. Damals siegte Einheit glatt mit 5:0. © Kerstin Pravemann

Fußball-Regionalliga. Bereits am Freitagabend wird der vierte Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost mit drei Partien eröffnet. Aufsteiger Germania Halberstadt erwartet ab 19 Uhr den FC Oberlausitz Neugersdorf. Die FSV Budissa Bautzen greift erst am Sonntag ein. Das Team von Trainer Torsten Gütschow empfängt im heimischen Stadion Müllerwiese ab 13.30 Uhr mit der BSG Chemie Leipzig ebenfalls einen Aufsteiger. Schiedsrichter der Begegnung wird Patrick Kluge aus Zeitz sein. Der 33-Jährige bringt eine Menge Erfahrung mit. Er leitete bereits 120 Viertliga- beziehungsweise Oberliga-Partien.

Die Ausgangslage ist klar. Die Gastgeber wollen nach dem 1:0 gegen die TSG Neustrelitz mit aller Macht den zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen. Die Leutzscher, wie Bautzen mit einem Sieg und zwei Niederlagen gestartet, könnten sicher mit einem Punkt gut leben. In Cottbus hatte Chemie mit 0:5 verloren, Budissa dagegen nur 1:3 – allerdings mit zeitweise doppelter Überzahl.

Während Bautzen-Coach Gütschow am vergangenen Pokal-Wochenende auf ein Testspiel verzichtet hatte, probten die Leutzscher gegen Oberligist Askania Bernburg (2:0). Zudem gaben sie die Verpflichtung von Alexander Rodriguez-Schwarz bekannt. Der in Sevilla geborene Innenverteidiger kam von Waldhof Mannheim und ist der siebente Neuzugang der BSG. Dazu zählen auch Marc Böttger (Bischofswerda) und Max Hermann, der zuvor ein Jahr in Bautzen unter Vertrag stand. Bei Budissa war Hermann auf 23 Einsätze gekommen, hatte aber nur einmal 90 Minuten durchgespielt. Für Chemie Leipzig wurde er bisher zweimal eingewechselt.

Dagegen stand Böttger zweimal in der Startelf der BSG und kam einmal als Einwechsler zum Zug. Viel Wirbel gab es bei der Verpflichtung von Torhüter Julien Latendresse-Levesque. Der Kanadier kam vom Leipziger Stadtrivalen 1. FC Lokomotive. Zum Eröffnungsspiel musste Chemie entsprechend einer Vertragsklausel aber auf den Einsatz von Latendresse-Levesque gegen die „Loksche“ (0:1) verzichten – und sein Vertreter Marcus Dölz flog mit einer Roten Karte vom Platz. Abgeschlossen sind die Transfertätigkeiten der Chemiker wohl noch nicht. Trainer Dietmar Demuth (62) sucht noch einen Stürmer.

Für Torsten Gütschow kam das spielfreie Wochenende durchaus gelegen. „Wir müssen intensiv an unserer Durchschlagskraft arbeiten, um diese zu verbessern. Daher kommt uns jede Trainingseinheit gelegen“, sagt der einstige Torjäger. Personell hat er kaum Sorgen. Innenverteidiger Pavel Patka steht nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung.

Bautzen mit voller Kapelle

„Lediglich Norman Kloß ist angeschlagen“, informierte Gütschow. Einen 9:1-Kantersieg wie im August 1984 mit Dynamo Dresden wird es diesmal gegen Chemie Leipzig ganz sicher nicht geben. „Aber wir wollen diese drei Punkte mit aller Macht“, so Gütschow, den vor 33 Jahren 28 000 Zuschauer in für seine drei Tore feierten.

Rund 500 Anhänger werden aus der Messestadt erwartet. Viele kauften sich bereits beim Vorverkauf, der bis zum Freitag in Leipzig läuft, ein Ticket. Spielt das Wetter mit, könnte es sogar eine vierstellige Zuschauerzahl in Bautzen geben. (js)

